BunterSommer - DJ Night

Im Rahmen des #buntersommer #korneuburg lebt der QUBECLUB im Lokal auf! Als Resident spielt DJ Marty und als Special Guest spielen um ca 22:00 Darius&Finlay und heizen uns für einen guten Abend ein!



Während Pub-Crawling mittlerweile ein weitgehend bekannter Begriff ist, folgst du beim Club-Crawling einem Künstler durch verschiedene Club-Locations deiner Stadt. Unter dem Motto “One Night | One DJ | Four Clubs” feiern wir uns einmal quer durch Korneuburg. Was unter jungen BürgerInnen als “die große Korneuburg Runde” bekannt ist, wird im Rahmen dieser Veranstaltung zur Party-Tour durch die City. Nach einer intensiven Party-Nacht lädt die erste DJ-Bäckerei der Welt zu einem kleinen Frühstück bei Sonnenaufgang!

Eintritt frei!