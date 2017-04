24.04.2017, 17:54 Uhr

Am 6. und 7. Mai 2017 geht die alljährliche Jungweinverkostung am Winzerhof Scheit in Szene.

KARNABRUNN. Auch heuer gibt es wieder ein umfangreiches Programm. Der Star an diesem Wochenende ist sicherlich der erste "Gemischte Satz" vom Winzerhof Scheit, ein äußerst duftig-fruchtiger Weißwein mit tollem Trinkfluss.Neu vinifiziert haben die Scheit’s auch ihren "Rosenrot - Pinot Noir Rosé". Dieser präsentiert sich mit einer gewaltigen Frucht in der Nase mit Anklängen an durftende Rosen und mit einer imposanten Vollmundigkeit.Sehr interessant, um nicht zu sagen geheimnisvoll, ist der erste Steinwein "Riesling Vino Granito", den man ebenfalls an diesem Wochenende verkosten kann.

Rahmenprogramm

Betriebsführungen und Einblicke in die Weinwerdung durch Berhard Scheit persönlich runden die Veranstaltung ab. Auch die fast schon legendäre Dudelsackmusik von Mr. Colin Campbell wird eines der Highlights sein. In bewährter Form spielt er klassische, schottische Dudelsackmusik, in die er immer wieder bekannte Melodien einfließen lässt.Angela Busch präsentiert außergwöhnliche Prozellanmalerei und der Maler Werner Putz zeigt in einer beeindruckenden Vernissage seine Ölbilder. Kulinarisch werden die Besucher mit Weinviertler Schmankerln, wie dem legendären "Scheit-Weckerl" verwöhnt.Die Veranstaltung findet am 6. und 7. Mai 2017, jeweils ab 14 Uhr, statt.Weitere Infos finden Sie HIER