Kleinkaliberschießen in Stockerau

03.10.2017, 18:11 Uhr

Wann? 07.10.2017, 08:00-17:00 Uhr (Siegerehrung)

Wo? Schützenverein 1602, 2000 Stockerau, Alte Au 2

Kein Jahr ohne Scheibenschießen in Stockerau: Auch heuer wieder ladet der ÖKB zum 2. Bezirksschießen mit Kleinkaliber Freunde und Bekannte aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, sowie alle Kamerad(in)en des ÖKB zum mittlerweile traditionellen Scheibenschießen nach Stockerau in die Au. Der Wettergott wird sich zwar mit kühlen Temperaturen präsentieren, kann aber hoffentlich die gute Laune und den Sportsgeist am Samstag nicht bremsen.Haltet euch diesen Tag frei und lasst uns zusammen gemütliche Stunden verbringen.Wenn du nun schon durch die vielen Veranstaltungen in diesem Jahr genug hast, oder einfach nicht magst, komm dennoch vorbei.