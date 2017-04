Party Roulade im Rathauskeller

Korneuburg : Rathauskeller Korneuburg |

Auf geht’s zur kultigsten Party Roulade für die Generation 25+ am Freitag, 5. Mai 2017, ab 22 Uhr im Rathauskeller Korneuburg.

STADT KORNEUBURG. Die kultige "Party Roulade" ist das Richtige für alle, die gute Musik schätzen: 70er, 80er, 90er, Disco Fever, Evergreens und alles, was noch so in eine Roulade hineinpasst. Ausgelassene Stimmung, heiße Beats und gute Laune stehen auf dem Programm, perfekt für alle Tanzbegeisterten und Junggebliebenen. Feiern Sie bis in die frühen Morgenstunden ab!