Schlümpfe im Rifferland

Langenzersdorf: Festsaal Marktgemeinde Langenzersdorf |

Das Stück handelt von den Schlümpfen, die ihr morgendliches Fitnessprogramm auch an diesem schlumpfig schönen Tag absolvieren. Plötzlich beginnt die Erde zu beben - keiner weiß warum - und so machen sich die blauen Abenteurer auf den Weg um herauszufinden, was im benachbarten Ritterland für diese Erdbeben verantwortlich ist.



Die Schlümpfe treffen auf sprechende Pflanzen, lustige Burgfräulein und eine Waldfee.



Die Waldbewohner verdächtigen die Hexe Vergiss-meinix hinter den Erschütterungen mitgewirkt zu haben. Doch was ist wirklich passiert?



Für jedes Alter geeignet!