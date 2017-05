WERFTBAR OPENING mit den "BOOGIE CRACKERS"

, Am Hafen 6 , 2100 Korneuburg AT

Werft , Am Hafen 6 , 2100 Korneuburg AT

Korneuburg : Werft |

Am 17. Juni eröffnet das Restaurant STADTKERN aus Korneuburg die WERFTBAR (Werft Korneuburg, am Hafen 6) und das gleich mit Vollgas!

100% BOOGIE WOOGIE und ROCK´N´ROLL der goldenen 50iger Jahre in einem unverwechselbaren Stil mit Power gespielt. 5 Musiker der Rock`n Roll-Szene, die auch heute ein Publikum jeden Alters faszinieren. Darunter die charismatishe Stimme von Frankie Fortyn, am Piano Wolfgang Jungwirth, Chris Molisch an der Gitarre, Bass Andy Bauer und Schlagzeug Alfred Kremsbrugger.

Von Elvis über Jerry Lee Lewis und Fats Domino bis Chuck Berry und vielen anderen

Legenden spannt sich der Bogen, welcher an diese großartige Zeit erinnert.