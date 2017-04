Infoabend "Nein! zum Logistikzentrum Langenzersdorf" mit Umweltanwalt Dr. List

Nein! zum Logistikzentrum Langenzersdorf



ES BETRIFFT AUCH SIE!

Ein riesiges Logistikzentrum ist mitten im bebauten Gebiet geplantLangenzersdorf, Bisamberg, Klein Engersdorf, Hagenbrunn, Korneuburg, Flandorf, Stetten, Leobendorfohne Nachtruhe, auch an Sonn- und FeiertagenBitte kommen Sie am 27.04. zum Infoabend und unterschreiben Sie die Petition der Unabhängigen Bürgerinitiative zum Stopp für dieses ProjektIn keinem anderen Bundesland wurde ein gleichwertiges Projekt der Post in der Nähe von einem Wohngebiet errichtet.Infos unter www. lelog.at