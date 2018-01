Mehr Unterstützung für Langenzersdorfer Mamas:  Neue Stillgruppe startet in LE! 

06.01.2018, 01:10 Uhr

Langenzersdorf. Mit Anfang Jänner bietet die AFS Stillberatung Langenzersdorf eine zusätzliche Stillgruppe (Start: 10.1.2018) an.

Was ist eine Stillgruppe? Warum braucht die frisch gebackene Mutter das überhaupt?

Ist das nur etwas für Mütter?

Die beiden ehrenamtlichen AFS Stillberaterinnenundveranstalten am Mittwoch, den 10.1.2018 ihren ersten Stillgruppentermin in Langenzersdorf (Kosten € 2,50). Die Anmeldung erfolgt per e-Mail (an babytratsch@gmx.at), nach der Anmeldung wird auch die genaue Adresse in Langenzersdorf bekannt gegeben.Nach der aufregenden Zeit von Schwangerschaft und Geburt, hält man das zumeist heiß ersehnte Kind endlich im Arm und dann ist alles anders, als man sich das vorgestellt hat. Über alles hat man nachgedacht, doch das eigene Kind zeigt so manches mal seinen Eltern ihre Grenzen auf. Auch der soziale Anschluss ist oft wesentlich weniger als gewohnt. Eine Stillgruppe bietet den Vorteil mit anderen Mamas („Gleichgesinnten“) Erfahrungen auszutauschen und von ihrem Wissen zu profitieren. Man sieht viele unterschiedliche Lebenswege und erweitert so seinen Handlungshorizont. Oft tauchen Fragen oder Verunsicherungen auf, die im gemeinsamen Gespräch geklärt werden können.Nein, natürlich sind Babys erwünscht. Papas, Schwangere,... sind ebenfalls herzlich willkommen. Auch ihre Fragen werden besprochen.

Nähere Informationen finden Sie aufunter: AFS Stillberatung Langenzersdorf und Born and Loved - Geborgenes Kind oderauf der Homepage Die Termine sind auch im Veranstaltungskalender der Marktgemeinde Langenzersdorf zu finden:10.1 & 1.2.2018 von 9:30-11:30 Uhr25.2. von 14:30-16:30 Uhr Spezialthema „Langzeitstillen“Edith & Susanne freuen sich auf euch