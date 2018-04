NEU IM FRÜHLING: MAMA-BABY-YOGAKURS IN STOCKERAU

20.04.2018, 21:38 Uhr

Mama werden ist eine großartige Erfahrung: dein Kind ist etwas ganz Wundervolles und es verändert dein Leben total. Es bringt Momente größter Liebe und Freude während es gleichzeitig ganz schön anstrengend sein kann...

Wie kannst du dir so eine Yogasitzung vorstellen?

Wenn du dir da einen Yogakurs gönnst oder auch ein paar Einzelstunden, kannst du dir damit Gutes tun: spezielle Yogaübungen helfen dir beim Thema Rückbildung, andere Übungen lösen die Verspannungen in den Schultern oder im Rücken, viele sind allgemein kräftigend und alle miteinander bewirken, was nur Yoga kann - sowohl Aktivierung als auch Entspannung.Du bist bei mir in einer kleinen Yogagruppe (bis max.10 TN) und findest in mir eine Lehrerin, die mit Erfahrung und Feingefühl auf deine individuellen Bedürfnisse eingeht. Für Jede Yogaeinheit wähle ich die Übungen aus, die gerade am besten für die anwesenden Mamas passen. Während du Yoga machst, liegt dein Baby entspannt neben dir – oder wenn es Körperkontakt mit dir sucht, wird es einfach in die Übungen eingebunden. Zum Stillen oder Wickeln gibt es bei Bedarf einen Nebenraum.



Wann und wo kannst du den Mama-Baby-Yogakurs machen?

Ort: Raum der Sonne über dem Veggie Bräu, Schulgasse 8. 2000 StockerauZeit: an Donnerstagen zwischen 10.00 und 11.30 Uhr. 5-Termine-Kurs vor demSommer 2018 : 26.4., 3.5., 7.6., 14.6., 28.6.Ab Herbst geht‘s dann wieder weiter …Preis: € 90,-Kursleitung: Anna Ledermüller-SommerFragen und Anmeldung: 0664 4532 457www.yogalehrerin.atfacebook: yogaundstroemen