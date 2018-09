Gruppe “Pfiffikus” geigte beim Kellergassenfest Bisamberg auf

12.09.2018, 14:57 Uhr

Tolle Atmosphäre, köstliches Essen und beste Unterhaltung – das war das Bisamberger Kellergassenfest 2018.

BEZIRK KORNEUBURG | BISAMBERG. Besucherrekord! Ist jedenfalls nicht nur Bürgermeister Günter Trettenhahn überzeugt. Was aber auch kein Wunder ist, hat ja alles perfekt gepasst, beim zweitägigen Kellergassenfest in Bisamberg. Vom Wetter über die Angebote bis zur musikalischen Unterhaltung durch das preisgekrönte Volksmusikensemble "Pfiffikus" der Regionalmusikschule Bisamberg-Leobendorf-Enzersfeld mit Zoe Haas, Katharina und David Hofbauer, Stephanie Neubauer und Reinhard (Vater von Katharina und David).Eher ungewöhnlich, aber um so gefragter auch das Angebot der Gemeinderätin Renate Knorr: Neben Palatschinken bot sie Eierspeisbrot mit Grammeln an.