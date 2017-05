Memory Lane der NMS Hausleiten

02.05.2017, 14:52 Uhr

Walk down memory lane: Laut Wörterbuch, in Erinnerungen schwelgen

Leopoldine Müller

Josef Fürst

Sabine Haller

Eva Mantler

HAUSLEITEN. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Erwachsenen, je erwachsener sie werden, gerne von der ach so guten alten Zeit schwärmen beziehungsweise in Erinnerungen schwelgen. Walk down memory lane eben. Schülerinnen und Schüler der Act-Dance-Sing-Gruppe NMS Hausleiten, also in den meisten Fällen die Enkelkinder der Aktivisten der aufbruchsreichen Sechziger- und Siebzigerjahre, haben diese Zeit in lustige Tagebuch-Szenen mit der zugehörigen Musik umgesetzt. Zur ausverkauften Premiere konnte Schulleiterinneben den erwartungsvollen Besuchern auch den Pflichtschulinspektor der Weinviertler Bildungsregion 2,, begrüßen. Die Lehrerinnenundkonnten jedenfalls ein tolles und ambitioniertes Team um sich scharen.