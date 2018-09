Viel Dampf im Werftbecken Korneuburg beim Hafenfest 2018

12.09.2018, 14:53 Uhr

Im alten Werfthafen gab es neben Unterhaltung auch Geschichte zu erfahren

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Historische Fahrzeuge zu Lande und zu Wasser gab es am Wochenende am Areal der ehemaligen Korneuburger Werft zu bestaunen. Am Samstagnachmittag konnten unter anderen fleißigen Helfern auch Bürgermeister Christian Gepp und Stadtrat Matthias Wobornik dabei beobachtet werden, wie sie Stationen für das große Kinderfest aufbauten.