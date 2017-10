16. Hochzeitsmesse Hausleiten

18.10.2017, 10:06 Uhr

18 Aussteller präsentierten im Schloss alles rund um eine perfekte Hochzeit

HAUSLEITEN. Am vergangenen (Wahl)Wochenende fand bereits zum 16. Mal die Hochzeitsmesse Hausleiten statt und das wunderschöne Ambiente im Schloss Hausleiten mit vielen attraktiven Ausstellern zum Thema "Heiraten" bot den perfekten Rahmen für die Planung und Beratung einer Hochzeit. Gastgeber Mark Hofbauer war nicht nur als Organisator der Hochzeitsmesse zugegen, sondern präsentierte auch als Aussteller seine Band Dolce Vita. Dass der Zugang zu den oberen Ausstellungsräumen im Eingangsbereich zeitweise von auf eine freie Wahlzelle wartenden Wählern fast blockiert wurde, konnte der guten Stimmung und dem an und für sich festlichen Rahmen nicht schaden. Vom Brautkleid über Blumen, Dekoration, Drucksorten, Fotos, Torten bis zu Hotel und Kerzen wurde alles angeboten, was zu einer gelungenen Hochzeit gehört. Dass heuer auch das Wetter mitspielte und mit strahlend blauem Himmel und warmen Temperaturen bei allen Menschen fröhliche Stimmung aufkommen ließ, war auch bei dieser Messe zu spüren.