2er Haus in Oberleis eröffnet: Neuer Raum für Kinder und Jugend

13.09.2018, 14:32 Uhr

Am Samstag, den 22. September 2018, eröffnet Generalvikar Nikolaus Krasa um 11 Uhr das "2er Haus" in Oberleis.

Eröffnung "2er Haus"

BEZIRK KORNEUBURG | OBERLEIS (pa). Seit über 25 Jahren finden Kinder und Jugendliche im Geistlichen Jugendzentrum Oberleis in der Nähe von Ernstbrunn Raum für Einkehrtage, gemeinsame Wochenenden oder Sommerlager. Das Haus der Jungen Kirche wird auch für Weiterbildung und spirituelle Angebote genutzt.Am Samstag, den 22. September 2018, wird um 11 Uhr nun ganz offiziell das "2er Haus" im Geistlichen Jugendlichenzentrum Oberleis im Beisein von Generalvikar Nikolaus Krasa eröffnet.Neben dem mittelalterlichen Wohnturm, der Gruppen mit bis zu 44 Teilnehmenden Platz bietet, soll das 2er Haus kleine Gruppen bis zu 10 Personen aufnehmen. Der neue Bereich ist im alten Pfarrhof in Oberleis untergebracht und umfasst einen Seminarraum, eine Selbstversorgerküche, sechs Einzel- und zwei Doppelzimmer. Als spiritueller Raum steht die Pfarrkirche Oberleis zur Verfügung. Der Garten mit Griller, Lagerfeuerplatz, Labyrinth und Volleyballplatz kann auch benutzt werden.

Jetzt kann mehr geboten werden

"Kindern und Jugendlichen Raum zur Begegnung zur Verfügung zustellen, in dem Glaubens- und Lebensthemen aufbrechen und bearbeitet werden können, ist eine zentrale Aufgabe für Kinder- und Jugendpastoral. In diesem Sinne ist diese Erweiterung der Möglichkeiten in Oberleis ein Segen für unseren Einsatz", erklärt Simon Schmidtbaur, Leiter der Jungen Kirche in Wien.Durch dieses neue Angebot soll zwei Trends begegnet werden. Zum einen gibt es immer mehr kleine Gruppen, für die günstige Angebote fehlen. Zum anderen suchen durch Pfarrzusammenlegungen auch größere Kinder- und Jugendgruppen Raum für Gemeinschaftserlebnisse. Auch hier kann jetzt mehr geboten werden."Wir freuen uns aber auch über Pilgergruppen, Oberleis liegt ja am Jakobesweg", sagt Nikolaus Heger, seit heuer Verwalter des Jugendhauses. "Auch Team-Klausuren von Pfarrgemeinderäten bis Dienststellen sind willkommen."