40 Jahre Seniorenbund Stockerau

17.10.2017, 17:06 Uhr

Große Feier zum runden Jubiläum

STOCKERAU. Vor Kurzem feierte der Seniorenbund Stockerau sein 40-jähriges Bestehen. Nach einer heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche Stockerau, lud der Seniorenbund seine Mitglieder, Gäste und die zahlreich erschienenen Ehrengäste in das Pfarrzentrum zu einem Imbiss und Umtrunk ein. Obmann Friedrich Buschmann bedankte sich in seiner Rede für die Arbeit seiner Vorgänger und die zahlreichen Funktionäre, die in den letzten 40 Jahren zur positiven Entwicklung des Seniorenbundes Stockerau beigetragen haben.An Ehrengästen konnte der Obmann unter anderem Landesrätin Barbara Schwarz, Nationalrätin Dorothea Schittenhelm, Landtagsabgeordneten Hermann Haller, den Obmann des NÖ Seniorenbundes Herbert Nowohradsky und die Stadtparteiobfrau der ÖVP-Stockerau Andrea Völkl begrüßen. In ihren Grußworten bedankten sich die Ehrengäste bei den über 100 erschienenen Gästen und baten diese, auch weiterhin tatkräftig bei der fortlaufenden Arbeit des Seniorenbundes mitzuhelfen und Werbung für diese wertvolle Arbeit für alle Senioren zu machen.Am Ende des offiziellen Teils konnte Obmann Friedrich Buschmann der Pfarre noch einen Scheck in Höhe von 500 Euro übergeben, den Pfarrer Marus Beranek entgegennahm.