Alle Chopin-Walzer an einem Abend - Klavierkonzert mit Armando Ford im LANGENZERSDORF MUSEUM

Einfür alle, die sich auf einfreuen: "Träume im Mai ..."Der in Buenos Aires geborene Pianist, Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe sowie Lehrer am Konservatorium der Stadt Wien, interpretiert für Sie Werke vonund, wobei als besonderes Highlight alle Chopin-Walzer in einem Programm erklingen.

Lassen Sie sich diesen Klavierabend nicht entgehen und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten.Im Rahmen des Konzerts kann die aktuelle Sonderausstellung "Siegfried Charoux - Der Bildhauer als Maler" besichtigt werden.