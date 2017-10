"Arina Arts" schmückt das Rathaus

13.10.2017, 17:06 Uhr

Im Rathaus Restaurant Korneuburg wurde eine neue Ausstellung eröffnet.

STADT KORNEUBURG. Sie ist quirlig und voller Leidenschaft für die Malerei – Gudrun Arina Ammann. Die in Wien lebende Künstlerin stellt ab sofort ihre Werke im Rathaus Restaurant aus. Farbenfrohe Acrylbilder, bei denen vor allem eines wichtig ist: Die Individualität. Diese beansprucht nicht nur die Künstlerin für sich, sondern gesteht sie auch den neuen Besitzern ihrer Werke zu. "Meine Bilder haben keine Titel, jeder soll selbst bestimmen, was er in ihnen sieht", so die Ammann. Und signiert werden sie auch nur auf der Rückseite, denn "ich will auch nicht entscheiden, wo oben und unten, rechts oder links ist. Jeder kann die Bilder so aufhängen, wie es für ihn richtig ist."