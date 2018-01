Aus für Villa Schlumpfhausen?

04.01.2018, 00:40 Uhr

Die Direktorin der Langenzersdorfer Kinderbetreuungseinrichtung Villa Schlumpfhausen geht mit Ende Februar in Pension. Laut Homepage steht die "Villa" zum Verkauf - mit und ohne Weiterführung der Kindergruppe.

Die Betreuungssituation der Kinder bis zum Alter von 2,5 Jahren ist für Familien eine große Herausforderung. Man sucht den bestmöglichen Platz, damit Frau (oder Mann) mit einem guten Gefühl in den Beruf zurückkehren kann. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn man bei der Suche Zeit verliert. Das geschieht derzeit einigen Familien in Langenzersdorf bei der Kinderkrippe Schlumpfhausen. Den betroffenen Eltern wurde Hoffnung gemacht, über Februar hinaus noch einen Platz zu haben, doch aus heutiger Sicht ist die Betreuungssituation in den nächsten Monaten noch immer nicht sichergestellt.