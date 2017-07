"Bella Italia" in Korneuburg

19.07.2017, 12:19 Uhr

Der italienische Markt gastiert am Hauptplatz in Korneuburg und brachte so im Rahmen des "Bunten Sommers" Urlaubsfeeling direkt vor die Haustür.

STADT KORNEUBURG. Drei Tage lang war der italienische Markt in Korneuburg – heuer bereits zum vierten Mal. 13 Aussteller aus verschiedensten Regionen Italiens zeigten, was ihr Land zu bieten hat. Italienische Landwirte lockten mit Produkten aus eigener Produktion: Käse, Salami, traditionelles Gebäck, Oliven, Trüffel, Salami, köstliche Weine und vieles mehr konnte erworben werden. Als besonderes Highlight trat an zwei Abenden Guiseppe Matozza auf und begeisterte die Besucher mit italienischen Klassikern.