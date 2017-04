Buchpräsentation "Verschwundenes Weinviertel" im lese.treff.sierndorf!

29.04.2017, 22:23 Uhr

mit den Autoren Karl und Martin Zellhofer. Zu Beginn erzählte Karl Zellhofer über seine Kinder- und Jugendzeit und Erlebnisse, wie etwa vom Greißler- und Kinobesuchen. In einer kurzweiligen Doppelconference schilderten die Autoren die vielfältigen Gründe für das Verschwinden von Gasthäusern, Greißlereien, Schulen und Kinos. So gab es einmal 55 Kinos im Weinviertel, momentan sind es noch 4! Erforscht wurden Gebäude, wie Kino, Gastronomiebetrieben, Milchkasinos, Bahnhöfen oder auch Industriebetrieben um hier nur einige zu nennen.

Die Recherche zu diesem Buch führte die Zellhofers in entlegene Gegenden, bescherte ihnen aber auch interessante Begegnungen mit ehemaligen Besitzern von historischen Gebäuden. Weiters wurde auch gezeigt, wie diese Gebäude heute genutzt werden, sofern sie nicht dem Verfall preisgegeben sind!Das Buch ist selbstverständlich auch im lese.treff.sierndorf zum Ausborgen oder bei http://www.edition-wh.at/Produkt/verschwundenes-we... bestellbar!Im Anschluss zeigte Kurt Jüthner in seinem interessanten und informativen Vortrag einen kleinen Einblick der ehemaligen Gastronomie in Sierndorf. Herr Jüthner, der im Arbeitskreis Heimatforschung Sierndorf (HMS) eine aktive Rolle einnimmt, bat zudem alle Anwesenden alte Dokumente (Fotos, Urkunden, etc.) nach Möglichkeit dem HMS zur Verfügung zu stellen, damit ein umfassendes Bild des „vergangenen Sierndorf“ erarbeitet werden kann.