"Der" Schlagerabend

Am Samstag, 14. Oktober 2017, 20 Uhr, in Gasthuber’s Restaurant & Bühne.

STOCKERAU. Schlagerfans kommen am Samstag, den 14. Oktober 2017, in Gasthuber’s Restaurant & Bühne voll auf ihre Kosten. Denn beim Schlagerabend – Einlass 18 Uhr, Beginn 20 Uhr – geben sich die Schlagerstars das Mikrofon wie beim Staffellauf in die Hand. Neben Udo Wenders und Julia Buchner, wird auch Oliver Haidt auf der Bühne erwartet.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihr Ticket für "Den" Schlagerabend in Stockerau: 0680 / 1307222, 0676 / 7088099 oder direkt im Lokal.