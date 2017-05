E-Mobilität hatte das Sagen

10.05.2017, 11:54 Uhr

Die Hanakgemeinde Langenzersdorf stand einen ganzen Tag lang so richtig unter Strom.

LANGENZERSDORF. Im vergangenen Jahr wurde Langenzersdorf mit dem "E-Mobilitäts-Preis" des Landes Niederösterreich ausgezeichnet. Jetzt hat man den Gewinn, einen ganzen Tag lang E-Mobilität in allen Facetten ausprobieren zu können, eingelöst.Neben vielen nützlichen Tipps und Informationen, auch in Sachen Förderungen, von Experten der eNu, der Energie- und Umweltberatung Niederösterreich, konnten die Langenzersdorfer E-Bikes, Elektroautos und e-Mopeds nach Herzenslust testen.

E-Bauhof Langenzersdorf

Ausgezeichnet wurde die Marktgemeinde in erster Linie für die E-Mobilität am Bauhof. So sind derzeit sieben Elektrofahrzeuge, auch ein E-Moped ist dabei, im Einsatz. "Auch viele Privatpersonen in Langenzersdorf sind mittlerweile auf die Elektrofahrzeuge umgestiegen", weiß Gemeindeamtsdirektor Helmut Haider zu berichten.Auftanken kann man momentan gratis bei der E-Tankstelle am Enzo-Platz. Nach der umfangreichen Umgestaltung des Platzes zum Dorfzentrum, sollen hier weitere Stromtankstellen zur Verfügung stehen, dann vor allem Schnellladestationen.