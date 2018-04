Edmund Schmitz hat schon über 200.000 Bierdeckel gesammelt

27.04.2018, 14:23 Uhr

In seinem Haus in Würnitz gibt es jedoch nicht nur Bierdeckel, sondern auch über 4.000 Bierkrüge.

BEZIRK KORNEUBURG | WÜRNITZ. "Alles hat ganz gemütlich angefangen, mit einem Schrank in der Wohnung und im Keller. Es hat mir einfach Spaß gemacht", erzählt Edmund Schmid. Heute ist der Würnitzer Herr über 208.000 Bierdeckel, die fein säuberlich beschriftet und in eigens dafür angefertigten Kartons geordnet werden. Zum Glück hat er mit seiner Frau Brigitte in den 80er Jahren ein Haus gebaut und seitdem mehr Platz für sein Hobby.

Ein eigenes Bierdeckel-Reich

Auch der Keller ist voller Schätze

Edmund Schmids Reich ist im ersten Stock, ein ganzes Zimmer hat er für sich und sein Hobby "bekommen". "Man muss sich konzentrieren, wenn man die Bierdeckel zuerst im Katalog nachschlagen, dann beschriften und sortieren muss. Da kann man dem Alltag ein wenig entfliehen", lächelt Schmid und blickt stolz auf seine Bierdeckel-Ausbeute.Und die kann sich wirklich sehen lassen. So finden sich nicht nur Exemplare aus Deutschland und Österreich in seiner Sammlung, auch Bierdeckel aus Tschechien, der DDR, Amerika, Südamerika, Spanien, Kanada, Frankreich oder England nennt der Würnitzer sein Eigen.Austausch mit anderen Sammlern – im wahrsten Sinne des Wortes – gibt es monatlichen in Siebenhirten und jährlich trifft man sich beim großen Sammlertreffen in Gersthof.Und auf einmal leuchten Edmund Schmids Augen und er fragt: "Wollen Sie auch den Keller sehen?" Natürlich sind wir neugierig und schon geht es hinunter. Dort hat Sohn Günter ein wunderschönes Stüberl aus Holz eingerichtet. Aber das ist nur das Tüpfelchen auf dem i. Über 4.000 Bierkrüge (Maß und Krügerl) werden hier liebevoll gehegt und gepflegt.Da staunte auch Helmut Rötzer, Obmann des Großrußbacher Sportvereins, nicht schlecht, als er Edmund Schmid einige Kisten mit Bierdeckeln vorbei brachte. Mit Sicherheit sind diese heute auch schon fein säuberlich katalogisiert und verstaut.