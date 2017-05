ERÖFFNUNGSFEST Viertelfestival NÖ WEINVIERTEL 2017

06.05.2017, 10:47 Uhr

Zu der feierlichen Eröffnung kamen zahlreiche prominente Gäste. Die sympathische Landeshauptfrau Mag. Mikl-Leitner, beschrieb die Bedeutung des Viertelfestivals für NÖ. Der Festivalleiter Mag. Gartner und der Geschäftsführer der Kulturvernetzung NÖ Josef Schick, wurden interviewt und erhielten einen großen Dank mit Applaus, für die großartige Umsetzung des Viertelfestivals. Sie und der Bürgermeister von Mistelbach Herr Pohl, bedankten sich bei allen Helfern und Mitwirkenden, die das heurige Viertelfestival im Weinviertel, mit ihren Kunst- und Kulturprojekten unterstützen.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Chor con cor. Die niederösterreichische Hymne wurde heuer in Gebärdensprache aufgeführt. Auch für die weitere musikalische Darbietung, erhielten sie tosenden Applaus. Es wurde das erste Viertelfestival-Projekt VÖLKERBALL – EIN PROJEKT DER PLATTFORM FLÜCHTLINGSHILFE MISTELBACH mit dem fröhlichen „Happy“-Kurzfilm eröffnet.Frau Landeshauptfrau Mag. Mikl-Leitner, Herr Mag. Gartner und Herr Schick, eröffneten mittels Glockenschlag das heurige Viertelfestival NÖ im schönen Weinviertel. Die Gäste wurden mit Speisen von verschiedenen Kontinenten kulinarisch verwöhnt. Weiters gab es ein Konzert des Wiener Klezmer Orchester, Skolka sorgte für Unterhaltung und Tanz und in der „Kapelle“ des MAMUZ, spielte DJ ANgIE.Die „originellen“ roten Platzhirsche wurden losgelassen, um die Viertelfestivalprojekte zu bewerben und zu kennzeichnen, wo diese stattfinden. Einer dieser roten Platzhirsche steht natürlich jetzt in meinem Garten und weitere werden bei meinem Projektpartner, der MG Bisamberg, Bürgermeister Dr. Günter Trettenhahn, beim Veranstaltungsort Festsaal Bisamberg aufgestellt.Ich freue mich schon auf meine Projekteröffnung „Wandel mit Multisensueller Effektkunst“, im Juni 2017, bei der ich die Landesrätin Frau Mag. Schwarz, stellvertretend für die Landeshauptfrau Mag. Mikl-Leitner, sowie viele weitere prominente Gäste herzlich willkommen heißen darf. Ich freue mich sehr, ein Teil des Viertelfestivals 2017 im Weinviertel zu sein und will mit meinem Beitrag mittels meiner barrierefreien Kunst, auch Kindern und Jugendlichen ein Kunsterlebnis für alle Sinne bieten.Das diesjährige Viertelfestival NÖ Weinviertel-Motto „Metamorphose“ fordert dazu auf, Spuren und Auswirkungen des zeitgeschichtlichen Wandels zu finden und künstlerisch zu kommentieren. Ein Wandel der Gesellschaft wird für mich im Besonderen von der Offenheit für Neues bedingt. Mein Projekt “Wandel mit MUltiSensueller EffektKUnst”, im Rahmen des Viertelfestivals NÖ Weinviertel 2017, soll durch meine barrierefreie Kunst, diese soziale Metamorphose repräsentieren. Meine kommende Ausstellung dazu, findet vom 16. Juni - 23. Juni 2017, täglich von 14:00 - 18:00 Uhr, statt.Ort: Festsaal Bisamberg2102 Bisamberg, Schlossgasse 1Informationen zur Ausstellung: Durch die MUSEKU - MUltiSensuelle EffektKUnst, meine eigens entwickelte Stilrichtung, die auch zum Ertasten ist, biete ich die Möglichkeit Kunst auf individuelle Art zu erleben und somit ein barrierefreies Erlebnis über Grenzen hinaus. Das Integrieren von Duft, Geräuschen, Brailleschrift sowie Leucht-/UV-Effekten (welche bei gewissen Sehbehinderungen, wie Albinismus, gut wahrgenommen werden können) ermöglicht es, meine Bilder und Skulpturen mit unterschiedlichen Sinnen zu erleben. Damit wird der Zugang zur Kunst für jede/n, also auch für blinde und sehbehinderte Menschen eröffnet. Meine Werke werden bei allen Ausstellungen auch in einer multimedialen Show im Dunkeln gezeigt, bei der den Gästen die Leucht- und UV-Effekte präsentiert werden. In der Kombination mit den Gaumenfreuden und dem Musikgenuss, wird dadurch ein harmonischer Einklang der Sinne hergestellt.Meine Ausstellungen sind Orte des Respekts, bei denen ein gemeinsamer Dialog über die Kunst erfolgen soll. Die dort zwischen den verschiedenen Menschen gebauten Brücken, leisten einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und verändern das Zusammenleben positiv.