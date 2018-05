Es ist offiziell: In Ernstbrunn gibt es jetzt die Naturpark-Volksschule

02.05.2018, 11:34 Uhr

Lernen mit, von und in der Natur

BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN. Dass eine Kiefer keine Zähne hat, Erdwurm "Freddy" der König des Gartens ist und wie der Naturpark-Beat klingt, das alles lernten die Zuhörer in der Ernstbrunner Veranstaltungshalle, als man zum großen Festakt einlud. Der Anlass war ein großartiger: Die Volksschule Ernstbrunn wurde nun offiziell, samt Prädikat, zur Naturpark-Volksschule ernannt. Und dass die Schülerinnen und Schüler davon begeistert sind, merkte man bei den vielen Darbietungen. Mit Herzblut und viel Engagement zeigten sie, wie facettenreich die Natur in den Leiser Bergen ist. Und ganz nach dem Motto von Direktorin Martina Heger und ihrem Lehrer-Team – "Man liebt nur, was man kennt und schätzt" – scheint in Ernstbrunn der Samen des Naturparkbewusstseins schon in den Köpfen des Nachwuchses zu keimen.104 Naturpark-Schulen gibt es bereits in Österreich, die Volksschule Ernstbrunn ist nun die 13. in Niederösterreich. Die Themen Natur und Naturpark sollen in den Unterricht einfließen und auch in diversen Projekten, unterstützt durch Experten der Region, erarbeitet werden.