Festspiele in Stockerau

08.05.2017, 15:01 Uhr

Bezirksblätter Korneuburg verlosen Karten für "Lumpazi Vagabundus", "Traiskirchen. Das Musical" und den Liederabend mit Angelika Kirchschlager & Florian Krumpöck.

STOCKERAU. 2017 bringt Intendant Zeno Stanek mit der beliebten Zauberposse "Lumpazi Vagabundus" von Johann Nestroy einen der berühmtesten Klassiker des Alt-Wiener Volkstheaters nach Stockerau.Welche Theaterliebhaber kennt sie nicht, die drei vagabundierenden Handwerksgesellen Knieriem, Leim und Zwirn, die auf Grund einer Wette im Feenreich plötzlich durch einen Lotteriegewinn reich werden und auf unterschiedliche Art und Weise ihr gewonnenes Geld anbringen. Schuster Knieriem (Christian Strasser) sucht Trost im Alkohol, Schneider Zwirn (Martin Bermoser) lebt verschwenderisch auf großem Fuß, nur Tischler Leim (Tobias Eiselt) entdeckt die wahre Liebe und wird seriös. Aber kann sein biederes Leben denn wirklich die Erfüllung sein?Joesi Prokopetz verkörpert im Stockerauer Ensemble den Feenkönig Stellaris und weitere Figuren, Erika Mottl ist ebenfalls in mehreren Rollen zu sehen, und Okan Cömert beobachtet als böster Geist Lumpazivagabundus das Treiben auf der irdischen Handwerker-Bühne.Der Wiener Komödien-Klassiker ist Garant für beste Sommerunterhaltung mit Tiefgang. Die Stückfassung von Karl Ferdinand Kratzl, Joesi Prokopetz und Zeno Stanek folgt sorgfältig dem Original, mit dem einen oder anderen Seitenhieb auf das, was uns in "diesen Zeiten" aktuell beschäftigt. Denn Stoff für Nestroys feingeschliffene Satire gibt es ja genug.

Sommernachtskonzerte & Bühnenshows

Die Premiere findet am 27. Juni 2017 statt. Danach wird immer von Mittwoch bis Samstag gespielt, von 28. Juni bis 5. August 2017.Die Bezirksblätter verlosen jeweils einmal 2 Karten für die Vorstellungen am 29. Juni und am 6. Juli 2017.Mit "Traiskirchen. Das Musical", Angelika Kirchschlager und Florian Krumpöck, Joesi Prokopetz sowie Nina Proll ist auch heuer für ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Begleitprogramm "querfeld1" gesorgt.Die Festwochenproduktion "Traiskirchen. Das Musical" vom Künstlerkollektiv "Die Schweigende Mehrheit" gastiert am 2. Juli, 20 Uhr, im Z2000.Opernstar Angelika Kirchschlager gibt, begleitet von Pianist Florian Krumpöck, einen Liederabend am 16. Juli, 20 Uhr. Austropop-Miterfinder Joesi Prokopetz präsentiert am 23. Juli, 20 Uhr, aus Anlass seines 65ers sein neuestes Kabarett-Programm "Vollpension". Und die vielbeschäftigte Schauspielerin Nina Proll ist mit ihren "Vorstadtliedern" am 30. Juli, 20 Uhr, zu Gast.Die Bezirksblätter verlosen jeweils einmal 2 Karten für "Traiskirchen. Das Musical" und "Angelika Kirchschlager".Einfach auf den Mitmach-Button klicken und die Gewinnspielfrage beantworten.Teilnahmeschluss: 5. Juni 2017.