GEMEINSAM.SICHER mit Wolfgang Reiß

28.04.2017, 14:28 Uhr

Wolfgang Reiß ist der Sicherheitsbeauftragte in der Polizeiinspektion Langenzersdorf

LANGENZERSDORF. Seit 1986 ist Wolfgang Reiß Polizist mit Leib und Seele. Anfang in Wien, ist er seit 2005 in Langenzersdorf um die Sicherheit der Hanakgemeinde bemüht. Seit kurzem ist er nun auch, im Rahmen des Projektes GEMEINSAM.SICHER, der Sicherheitsbeauftragte der Polizeiinspektion. "Es ist ein neuer Schritt für uns, aktiv auf die Bevölkerung zuzugehen. Die Idee gefällt mir sehr gut", erzählt Reiß. Dabei will er besonderes Augenmerk auf eine aktive Nachbarschaftshilfe legen, die Bevölkerung dafür sensibilisieren, ein Auge offen zu halten und lieber einmal zu viel bei der Polizei anzurufen, wenn etwas auffällt, als einmal zu wenig.

Hemmschwellen abbauen

"Ein toller Beruf"

"Wir müssen zudem den Menschen die Scheu nehmen, auch freiwillig mit der Polizei zu reden", sagt Wolfgang Reiß und hat schon ein praktisches Beispiel parat, wie ein Tipp aus der Bevölkerung Schlimmeres verhindern konnte. "Ich erinnere mich an einen Autodiebstahl in Bisamberg. Jemand hat das beobachtet, uns sofort angerufen. Wir sind sofort losgefahren und konnten den Autodieb samt Auto noch erwischen.""Jeder Tag ist anders, auch nach 30 Jahren Dienst gibt es immer wieder neue Situationen", erzählt Wolfgang Reiß über seinen Beruf als Polizist. Außerdem ist es ihm ein Anliegen, "etwas zum Gemeinwohl beitragen zu können."