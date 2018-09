Großartiges Blasmusikwochenende in NIEDERRUSSBACH

24.09.2018, 22:03 Uhr

ein großartiges Zeltfest mit Marschmusikbewertung am Samstag und Festmesse, offizielle Einweihung des neuen Musikerheims - und danach Frühschoppen und Mittagstisch am Sonntag.Und das alles bei durchwegs guten bis idealen Wetterbedingungen - trotz düsterer Prognose.Perfekt organisiert, mit Unterstützung von zahlreichen fleißigen Helfern von Jung bis Alt!Selbstverständlich durfte eine Weinkost nicht fehlen - und auch die benachbarte Gin-Bar wurde wurde fleißig frequentiert, Insider berichten von Trockenlegung;-)Die musikalische Umrahmung im Zelt wurde von der Blasmusik Tulbing, dem Musikverein Unterdürnbach - und als Abschluss von der New Orelans Dixielandband gestaltet.Zum Frühschoppen am Sonntag hat die Musikkapelle des Bürgerkorps Eggenburg aufgespielt, die vorher schon bei der Messfeier im neuen Musikerheim feierlich musiziert haben.

Es konnten auch weitere Sponsoren für die Bausteinaktion 'aufgespürt' werden, weitere sind willkommen!Die allgemeine Meinung zum Wochenende: schade, dass der Musikverein Rußbach nicht jedes Jahr einen runden Vereinsgeburtstag zu feiern hat;-)