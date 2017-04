Großer Andrang bei der Eröffnung vom lese.treff.sierndorf am Freitag, 21. April 2017

24.04.2017, 17:27 Uhr



Vera Russwurm las zur Eröffnung aus ihrem Roman „Der Ameisenhaufen“

Großer Andrang herrschte am Freitag, 21. April 2017 bei der Eröffnung der neuen Gemeindebücherei „lese.treff.sierndorf“. Bürgermeister Gottfried Muck gab in seiner Eröffnungsrede einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Gemeindebücherei und wie das Projekt zum neuen lese.treff.sierndorf entstand. Herr Muck bedankte sich beim Projekt- und dem künftigen Bibliotheksteam für den tollen Einsatz, die vielen Ideen und unzähligen Stunden bis zur Umsetzung. Er hob hervor, dass die neue Gemeindebibliothek ein Ort des Treffens und des Austausches sein soll, ein Platz, an dem sich alle Generationen der Großgemeinden wohlfühlen. Auch die Geschäftsführerin vom FEN - Forum Erwachsenenbildung Niederösterreich, Frau Mag. Manuela Gsell, zeigte sich über den Ansturm sichtlich erfreut und lobte, die kurze Projektumsetzungszeit. Für ihren unermüdlichen Einsatz der letzten 30 Jahre der Gemeindebücherei überreichte Frau Mag. Gsell zwei Ehrungen an Leopoldine Faltinger und Frau Johanna Kloiber. Herr Mag. Josef Fürst, in seiner Funktion als Vorsitzender des Fachverbandes für kommunale Bibliotheken und Pflichtschulinspektor war angesichts der guten Annahme der Bibliothek durch die Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr angetan und hob die Wichtigkeit des Lesens vor allem für die jüngsten Gemeindemitbürger hervor.

Nach zwei musikalischen Einlagen der Kinder der Volksschule Sierndorf wurden zum Abschluss die Gewinner des Kreativwettbewerbes durch Bürgermeister Gottfried Muck gekürt. Die Preisträger konnten sich über Bücher und Büchergutscheine freuen. Einen Sonderpreis gab es für Marlene Maurer, der wir den Namen „lese.treff.sierndorf“ zu verdanken haben. Die besten Einreichungen zum Kreativwettbewerb sind in Zukunft in der Gemeindebücherei ausgestellt. Dank des aushaltenden Wetters konnten alle Gäste und Eröffnungsbesucher vor der Bibliothek in den Arkaden auf eine erfolgreiche Eröffnung anstoßen.Um 19.00 Uhr folgte schließlich das nächste Programm-Highlight – die Lesung von Vera Russwurm aus ihrem Roman „Der Ameisenhaufen“. Selbstverständlich ist dieses Buch im „lese.treff.sierndorf“ verfügbar. Frau Russwurm unterhielt die anwesenden Zuhörer durch ihre mitreissende und unkomplizierte Art. Im Anschluss stand die Autorin für Fragen, Fotos und Autogramme für alle Anwesenden zur Verfügung.Die Resonanz und das Echo zur neuen Gemeindebücherei und deren Eröffnung waren ungebrochen positiv und gelungen!