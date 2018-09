HAK-Schüler organisieren Charity-Kabarett für Verein "Der Anker"

20.09.2018, 13:37 Uhr

Am 4. Oktober 2018 heißt es "Lachen für den guten Zweck". Dann gibt es in Spillern nämlich ein Charity-Kabarett für Familien, denen derzeit gar nicht zum Lachen zu Mute ist.

BEZIRK KORNEUBURG | SPILLERN. Um genau diesen Familien zumindest wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern zu können, veranstalten vier Schülerinnen und Schüler der HAK Korneuburg im Rahmen ihrer Diplomarbeit einen heiteren Abend mit einem charitativen Zweck.Bereits vor dem Event steht fest, dass es im Festsaal in Spillern nicht still bleiben wird, denn mit dem österreichweit bekannten Kabarettisten Andreas Ferner haben die vier Schülerinnen und Schüler einen echten Experten für Unterhaltung an Land gezogen. In seinem Programm "BildungsFERNER" gibt er Einblicke in den Alltag eines Lehrers und er wird für viele Lacher und Gags sorgen.

Anker für Familien in Not

Wann & Wo

Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Verein "Der Anker - für Familien in stürmischen Zeiten" zu Gute. Der Verein greift sozial schwachen Familien in Krisensituationen unter die Arme und übernimmt etwa Teilkosten für notwendige Therapien, um die Familien zu entlasten.Die Organisatorinnen und Organisatoren der Projektgruppe "Helfende Hände" – Gorica Zakic, Julian Edlinger, Martina Dolibasic und Lukas Kronberger – wollen mit dieser Veranstaltung nicht nur einen möglichst hohen Erlös erreichen, sie erhoffen sich auch, durch das Kabarett potentielle Sponsoren für den Verein begeistern und so dauerhafte Spender generieren zu können.BildungsFERNER mit Andreas Ferner am 4. Oktober 2018, 19:30 Uhr, im Festsaal Spillern.Tickets gibt es auf Ö-Ticket , in allen Ö-Ticket-Verkaufsstellen (Sparkasse, Erste Bank und Raiffeisenbank) sowie an der Abendkasse.