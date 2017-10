HUNDELADEN UM DIE ECKE – WIR FEIERN 3. GEBURTSTAG AM 14.10.!

Vom Futter in Bioqualität aus österreichischem Erzeugnis, gesunden Leckerlies oder gebackenen Hundekeksen für den „braven“ Hund oder originell designten Leinen, Halsbändern und bunten Maulkörben bis zu Hundespielzeug und Produkten aus dem Upcycling Bereich findet man im HUNDELADEN UM DIE ECKE alles was Hund und Mensch glücklich macht.Bei der Produktauswahl wird großer Wert auf Qualität in der Verarbeitung und Herkunft gelegt, weitestgehend setzt man auf Lieferanten aus Österreich.

Der Laden zum Wohlfühlen für 2- und 4 beiner in Stockerau wird am 14.Oktober seinen 3.Geburtstag mit einer Feier anlässlich der Umbauarbeiten begehen! Das Sortiment wird erneuert und ausgeweitet um noch mehr Hundeherzen glücklich zu machen. Der HUNDELADEN UM DIE ECKE wird in weiterer Folge auch seine regelmäßigen Events ausdehnen, ein Weihnachtsevent inkl. Fotoshootings sowie eine Workshopreihe rund um den Hund sind bereits in Planung.