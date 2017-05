"Im Poly hat das Lernen zum ersten Mal Spaß gemacht"

02.05.2017, 15:03 Uhr

"Poly Erfolgsgeschichte": Daniela Sefzig – von der Poly-Schülerin zum absoluten "Tausendsassa".

STADT KORNEUBURG. "Für mich war immer klar, ich will eine Lehre im Elektro- oder Elektronikbereich machen", erzählt Daniela Sefzig. Als sie damals das Korneuburger Poly besuchte, wurde gerade die erste Computerklasse eingerichtet. "Ich habe dort keinen Platz mehr bekommen, konnte aber nach dem Unterricht alles nachlernen. "Einmal waren wir so in die Sache vertieft, dass uns sogar der Hausmeister eingesperrt hat", erinnert sich Sefzig lachend. Nach dem Poly absolvierte sie die Lehre zum Elektroinstallateur. "Das war mir aber irgendwie zu grob, der Elektronikbereich interessierte mich mehr." So drückte Daniela Sefzig fünf Jahre lang in der HTL die Abendschulbank. Doch das war noch lange nicht alles, nebenbei war Sefzig selbstständig, bot Softwarelösungen für die Erlebnisgastronomie an. 2011 dann der "Tapetenwechsel nach Moskau zum Studium. Zu alledem ist Daniela Sefzig seit 1995 bei der Korneuburger Firma SMC tätig. "Wenn man sich persönlich weiterentwickeln will, dann geht das nur über Bildung. Zum Glück werde ich hier von meinem Arbeitgeber sehr unterstützt." Momentan arbeitet Sefzig an Softwareprojekten im Pneumatik- und Luftaufbereitungsbereich für ganz Europa, Russland, Asien und Südafrika, ab 2018 auch für die USA und Kanada. Und: Demnächst geht’s nach Schottland zum Studieren.