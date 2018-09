ISTmobil: Mit VOR-Zeitkarte wird es ab sofort günstiger

07.09.2018, 17:14 Uhr

Wer mit dem bezirksweiten Anrufsammeltaxi ISTmobil im persönlichen Netz der VOR-Wochen-, Monats- oder Jahreskarten unterwegs ist, muss seit September nur einen Komfortzuschlag zahlen.

BEZIRK KORNEUBURG. Seit mittlerweile drei Jahren bietet das regionale Anrufsammeltaxi ISTmobil flexible Fahrten im Bezirk, auch abseits von Linienbussen und Bahnen. Seit 1. September ist jedoch einiges neu:"Am ISTmobil werden nun die Zeitkarten des VOR anerkannt. Damit wird das Mobilitätsangebot in der Region und innerhalb der Gemeinden des Bezirks Korneuburg noch enger verknüpft", erklärt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll. "Bei einer Fahrt für die Strecke auf der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte des VOR ist am ISTmobil vor 19 Uhr nur mehr der Komfortzuschlag von 2 Euro zu bezahlen, nach 19 Uhr sind es 4 Euro."Die geografische Gültigkeit orientiert sich also am "Persönlichen Netz", das die VOR-Zeitkarte abdeckt. Dieses wird auf Grund des verkehrsüblichen Weges zwischen Start und Ziel berechnet.

Anpassung an das VOR-Tarifsystem

Mit TOP-Jugendticket besonders günstig unterwegs

6.600 Fahrgäste von April bis Juni 2018

Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko bezeichnet das ISTmobil als "Vorzeigeprojekt im Bezirk Korneuburg". Erst im April 2018 kam es zu einer Anpassung der Tarife: Kam davor eine Kilometerstaffelung zum Tragen, wurde die Berechnung damals an das VOR-Tarifsystem angenähert.Werinnerhalb einer Zone unterwegs ist, muss einen Grundtarif von 1,70 Euro pro Person und Fahrt bezahlen. Zusätzlich ist pro Fahrt und Person ein Komfortzuschlag zu bezahlen: 2 Euro von 6-19 Uhr, 4 Euro ab 19 Uhr. Der Grundtarif erhöht sich je nach Anzahl der durchfahrenen Zonen.muss innerhalb des persönlichen Netzes nur der Komfortzuschlag bezahlt werden. Wichtig ist jedoch, die Zeitkarte muss vorab und rechtzeitig bei ISTmobil registiert werden, was jedoch nur möglich ist, wenn man eine mobilCard besitzt ( www.istmobil.at/mobilcard ): Wochen-, Monats- oder Jahreskarte einscannen und an servicezentrale@istmobil.at schicken. Die VOR-Zeitkarte muss man bei der Fahrt dabei haben und vor dem Start dem Fahrer gezeigt werden.Besitzer eines TOP-Jugendtickets fahren werktags von 14 bis 19 Uhr besonders günstig: ISTmobil-Fahrten sind im gesamten Bedienungsgebiet um 2 Euro pro Person möglich. Die Registrierung funktioniert ebenso wie bei der Zeitkarten-Anerkennung.Die Fahrgastzahlen zeigen deutlich, dass das ISTmobil funktioniert und aus der Region nicht mehr wegzudenken ist. Von Anfang April bis Ende Juni 2018 wurden knapp 6.600 Personen befördert.Ermöglicht werden die nun günstigeren Tarife durch finanzielle Unterstützung des Landes NÖ. So wird das Projekt im Rahmen des NÖ Nahverkehrfinanzierungsprogrammes gefördert.