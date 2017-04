Jubiläumsausstellung

21.04.2017, 16:39 Uhr

der LANGENZERSDORFER FIGURENWERKSTATTfindet in der Zeit vom18. April bis 15.Maiin Zusammenarbeit mit diversen Langenzersdorfer Betrieben, Geschäften und Einrichtungeneine Sonderausstellung der Figurenaus dem Atelier des Figurenbildners Markus P. MÜLLER statt.40 Figuren sind aus diesem Anlass in den Auslagen und Räumlichkeiten der teilnehmenden Betriebe, sowie in den Fenstern der Figurenwerkstatt (Praunstrasse 38) zu sehen.Eine Liste mit den teilnehmenden Betrieben liegt im Bürgerservice der Gemeinde, bzw. bei einigen Betrieben auf .