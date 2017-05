Kellergassenfest & Tag der Vereine

08.05.2017, 14:14 Uhr

Zwei beliebte Langenzersdorfer Veranstaltungen vereinen sich zum Mega-Event

LANGENZERSDORF. Bereits zum 21. Mal findet am Samstag, 17. Juni 2017, ab 15 Uhr das Kellergassenfest in Langenzersdorf statt. Die traditionelle Veranstaltung unterstreicht den Charakter der Weinbau-Gemeinde und ist eines der gesellschaftlichen Highlights des Jahres. Langenzersdorfer Gewerbetreibende und Anrainer verköstigen die Besucherinnen und Besucher in der Kellergasse mit Spezialitäten und Schmankerln aus der Region.Neu ist heuer, dass der "Tag der Vereine" in das Kellergassenfest integriert wird. So haben die einzelnen Organisationen und Vereine der Hanakgemeinde die Möglichkeit, ihre Aktivitäten in einem attraktiven Umfeld zu präsentieren.Veranstaltet wird das Fest vom Weinbauverein Langenzersdorf unter Obmann Markus Trimmel. Für die Organisation ist Gemeinderat Bernhard Rainer zuständig, Gemeinderat Bernhard Ebner übernimmt die Koordinierung der Vereine. "Schon jetzt sind mehr Vereine, Anrainer und Gewerbetreibende dabei, als letztes Jahr", freuen sich die Drei.