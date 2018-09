Kommandoübergabe bei der Ernstbrunner Polizei

18.09.2018, 10:32 Uhr

Seit Montag ist Markus Zaruba offiziell neuer Polizeikommandant in Ernstbrunn.

BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN. Für die offizielle Kommandoübergabe am frühen Morgen des Montags wurde das unmöglich Scheinende möglich gemacht. Nämlich, das gesamte Polizeiteam der Dienststelle, zwei Bürgermeister und den Bezirkskommandanten-Stellvertreter zu einem gemeinsamen Foto zusammen zu bringen. Kontrollinspektor Markus Zaruba ist seit 1. September Kommandant der Inspektion. Er ist seit 25 Jahren Polizeibeamter und versah zuletzt in der PI Korneuburg seinen Dienst.In der PI Ernstbrunn sind eine Frau und sechs Männer in Dienst. Die Inspektion ist rund um die Uhr, also 24 Stunden täglich, besetzt. Der mit an die 150 Quadratkilometer große Rayon wird mit einem Einsatzfahrzeug betreut und die meisten Einsätze sind verkehrstechnischer Art. Doch durch die hohe Zuwanderung in den beiden Gemeinden Ernstbrunn und Großrußbach sind auch Einsätze in Sachen Eigentumsdelikte und Streitfälle im Steigen begriffen.