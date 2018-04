Korneuburg: Lange Einkaufsnacht steht diesmal unter Strom

24.04.2018, 10:47 Uhr

Gemütlich shoppen bis 21 Uhr ist nicht das Einzige, das Ihnen am Freitag, den 4. mai 2018, bei der Langen Einkaufsnacht in Korneuburg geboten wird.

Kultur bei der Langen Einkaufsnacht

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Gemeinsam mit der Energie- und Umweltagentur NÖ bieten die Korneuburger Autohäuser die Möglichkeit, E-Mobilität in den verschiedensten Variationen zu testen. Vom Energiefahrrad über das E-Moped und das Korneuburger EKO bis zum Tesla ist alles dabei. Von 16 bis 20 Uhr haben Sie am Sefra-Parkplatz die Möglichkeit, sich unabhängig und individuell zu informieren und auch gleich die verschiedenen Fahrzeuge auszuprobieren.Für Kulturbegeisterte stellt die Eröffnung des Korneuburger Kunstkilometers um 18:30 Uhr in der Raiffeisenbank am Hauptplatz ein besonderes Highlight dar. Außerdem werden zuvor, um 17 Uhr, die besten Sportlerinnen und Sportler bei der Sportlerehrung ausgezeichnet.