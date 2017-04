26.04.2017, 09:33 Uhr

Simon T. zum geplanten Post-Verteilerzentrum in Langenzersdorf

"Die Marktgemeinde Langenzersdorf versucht gemeinsam mit der Post AG bei der Autobahnabfahrt Korneuburg Ost ein Postverteilerzentrum zu errichten – ohne Verkehrskonzept, strategischer Umweltprüfung und Einbindung der Bevölkerung. Das Grundstück wurde per Dringlichkeitsantrag zu Gewerbegebiet-Logistik umgewidmet. Da fragt sich der Bürger, warum? Das Grundstück liegt direkt an einem Wohngebiet in dem 196 Erwachsene und 59 Kinder leben, einem geschützten Natura 2000-Gebiet und auch das Florian Berndl-Bad sowie der Golfclub liegen nur einen Steinwurf vom Grundstück entfernt.Dabei wurde der Post AG wenige Kilometer entfernt, bei der Autobahnabfahrt Stockerau Ost, ein Grundstück in einem Logistik-Gewerbegebiet angeboten. An diesem Standort müsste nicht krampfhaft nach einer Lösung wegen einer An- und Abfahrt auf die Autobahn gesucht sowie bauliche und technische Maßnahmen überlegt werden, um die angrenzenden Wohnsiedlungen zu schützen.Da hört man von einer sechs Meter hohen Lärmschutzwand bis hin zu einer eigenen Autobahnab- und Auffahrt, die im Endeffekt der Steuerzahler zahlen muss."