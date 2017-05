Museumsfrühling im Stadtmuseum Korneuburg

Ausstellungseröffnung "Hede von Trapp. Auf den Spuren einer Künstlerin"

STADT KORNEUBURG. Am 20. und 21. Mai 2017 lädt das Stadtmuseum zum Museumsfrühling ein. Am 20. wird um 10 Uhr im Schaudepot die Ausstellung "Hede von Trapp. Auf den Spuren einer Künstlerin" eröffnet. Dies Ausstellung gibt Einblick in Leben und Werk dieser in Vergessenheit geratenen Künstlerin (1877 - 1947). Als Schriftstellerin veröffentlichte Hede von Trapp Romane, Erzählungen, Gedichtbände und Märchen. Nachdem sie sich er bildenden Kunst zugewandt und ausgewählte Bände illustriert hatte, wurden diese Druckwerke gleichsam zum Kunstwerk. In wenigen Jahren entstanden Radierzyklen, Federzeichnungen, Pergamentmalereien, Lithographien und einige Exlibris. Sie ist mit ihren Werken bis heute in bedeutenden Museen und Bibliotheken vertreten. Weitgehend unbekannt ist Hede von Trapps Einsatz als Kriegsmalerin während des Ersten Weltkrieges. Die damals entstandenen Zeichnungen stehen im Kontrast zu den bisher bekannten, phantasievollen Arbeiten und werden erstmals in dieser Ausstellung gezeigt.

An beiden Tagen ist das Stadtmuseum Korneuburg von 9 - 18 Uhr geöffnet. Es können auch die Ausstellungen "Die Stockerauer Straße" und "Reise. Ausflug. Urlaub. Fahrgastschiffe aus Korneuburg" im Stadtmuseum besichtigt werden. Für Erfrischungen zwischendurch ist gesorgt.