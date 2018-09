Nach der Sommerpause geht’s im Lenautheater wieder los

10.09.2018, 08:00 Uhr

Unter der neuen Leitung von Uschi Nocchieri hat das Lenautheater auch heuer wieder aller Hand zu bieten.

Eine Powerfrau

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Es ist die Leidenschaft für das Theater und die Begeisterung daran, anderen Freude zu bereiten, die Uschi Nocchieri seit frühester Kindheit nicht mehr loslässt und seitdem Antrieb für immer neue Abenteuer ist. Und was einst mit der Clownerie begonnen hat, hat nun mit der Leitung des Stockerauer Lenautheaters seinen Höhepunkt gefunden.Theater, Kabarett, Regie, das Leiten von Workshops und Teambuilding-Seminaren in Firmen – nur ein kleiner Auszug aus Nocchieris Schaffen. Die Weltenbummlerin hat nicht nur in der Französischen Schweiz, England, Wien und Italien gelebt, sondern auch bei den Roten Nasen eine Clown-Ausbildung absolviert. Stetige Weiterbildung bei Schauspielern haben das Handwerk verfeinert.Heute hat Uschi Nocchieri nicht nur die Leitung des Lenautheater von Richard Maynau übernommen, sondern führt auch noch Regie bei der Bunten Bühne Spillern. Vor allem die Arbeit für das Lenautheater, die übrigens zu 100 Prozent ehrenamtlich erfolgt, ist für die nunmehrige Stockerauerin eine neue Herausforderung. "Ich lerne jetzt Theater von einer ganz anderen Seite kennen. Was Richard Maynau hier aufgebaut hat, ist einfach großartig und das will ich weiterführen."

Theater für Klein und Groß

Einmal im Monat wird einen ganzen Tag lang Theater gespielt und auch an die kleinen Zuschauer hat man dabei gedacht. So eröffnet das Lenautheater seine Spielsaison heuer am 13. September mit Marion Rolls "Kasperl und die verzauberte Bratpfanne". Am 11. Oktober gibt es nicht nur eine szenische Rilke-Collage, bei der Richard Maynau als Ehrengast begrüßt wird, sondern auch Josef Burgers Suchpräventions-Kabarett. Zudem kann man sich in den kommenden Monaten auf Chris Lohner, Tom Schwarzmann und viele mehr freuen.Mehr Informationen finden Sie auf www.lenautheater.at