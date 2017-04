Neue Bibliothek in Sierndorf

24.04.2017, 12:50 Uhr

Zur Eröffnung hat Vera Russwurm aus ihrem neuen Buch gelesen

SIERNDORF. In Sierndorf gibt es seit 30 Jahren eine Gemeindebücherei. Da der alte Standort in der Volksschule aber wirklich nicht mehr repräsentativ, beziehungsweise zeitgemäß genannt werden konnte, wurde in der ehemaligen Schleckerfiliale am Standort Prager Straße 3, eine neue Bibliothek geschaffen und am vergangenen Freitag eröffnet. Durch die zentrale Lage der neuen Gemeindebücherei wird eine weitere Stätte der Begegnung für alle Bürgerinnen und Bürger geschaffen und der Ortskern aufgewertet.

lese.treff.sierndorf

Die neue Gemeindebücherei lese.treff.sierndorf ist als „Treffpunkt für alle Generationen“ konzipiert. Bei verschiedenen Workshops haben Gemeindebürgerinnen und –bürger die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu mieten, Wissen und Erfahrungen auszutauschen und weiterzugeben. Geöffnet ist die Bibliothek jeden Dienstag und Freitag von 17 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 11 Uhr. Während der Ferien ist die Bibliothek allerdings geschlossen.