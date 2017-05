Neue Telefonnummer 1450 gibt rasche Gesundheitsberatung

08.05.2017, 11:47 Uhr

Bereits 57 Anrufer aus dem Bezirk Korneuburg im 1. Monat

BEZIRK KORNEUBURG. "Wie dringend muss meine Erkrankung behandelt werden und wo soll ich mich am besten hinwenden, um optimal versorgt zu werden?" Das sind die zentralen Fragen nahezu jedes Patienten, der sich bei der telefonischen Gesundheitsberatung meldet. „Unter der Nummer 1450 erhalten alle Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr eine telefonische Gesundheitsberatung sowie eine passende Empfehlung für die weiteren Behandlungsschritte. Bereits 57 Patienten haben im Bezirk Korneuburg die telefonische Gesundheitsberatung von speziell ausgebildetem Personal aus dem Krankenpflegebereich in Anspruch genommen. Dank 1450 werden Patienten gleich an die richtige Stelle verwiesen und erhalten sofort Hilfestellungen bei Akutfällen – ein Meilenstein in der NÖ Gesundheitsversorgung“, freut sich Landtagsabgeordneter Hermann Haller.„Die ersten Erfahrungen und positiven Rückmeldungen der Anrufer stimmen zuversichtlich, das Service wird von der Bevölkerung gut angenommen“, so der neue Vorsitzende des NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds) Landesrat Ludwig Schleritzko.