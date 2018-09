Neuer Spielplatz in Stockerau eröffnet

14.09.2018, 17:44 Uhr

Zum 20 Jubiläum schenkt der Kiwanis Club Stockerau Lenaustadt seiner Heimat den Spielplatz "Kiwanis Jubiläumspark Aubrücke".

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Langeweile ist ab sofort aus Stockerau verbannt. Denn auf dem neuen Spielplatz zwischen Blabolil-Heim und Aubrücke können Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene aller Hand erleben. Vom Indianer-Tipi für die Kleinsten über Weiden-Tunnel, Adlerhorst und Nestschaukel für die Größeren bis hin zu Balancier-Strecke, Slackline-Anlage und Aussichtsplattform beim Auteich – was hier auf die Beine gestellt wurde, kann sich sehen lassen.

Von Stockerauern für Stockerauer

Nachhaltig und naturverbunden

Feierliche Eröffnung

"Der Park soll ein Projekt von Stockerauern für Stockerauer sein, der allen Generationen Freude macht", erzählt Landschaftsarchitekt und Kiwanier Werner Sellinger. Mit seinem Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Landschaftspflege, der "grünplan gmbh", war er maßgeblich für Planung und Gestaltung des neuen Erlebnisraumes in Stockerau zuständig. Und weil die Kiwanier laut ihrem Motto "Kindern eine Brücke in die Zukunft bauen", hat man sich zum 20. Geburtstag des Kiwanis Club Stockerau Lenaustadt dazu entschieden, gleich einen ganzen Park zu gestalten.Bei der Gestaltung des neuen Spielplatzes wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So wurden natürlicher Baumbestand sowie vorhandene Geländeformationen einbezogen und mit natürlichen und recyclingfähigen Baustoffen, wie Holz, Kies, Sand und Pflanzen ergänzt. Auch das Einbinden lokaler Firmen und Institutionen war den Kiwaniern rund um Präsident Karl Strauß wichtig.So errichteten etwa Schüler der Gartenbauschule Langenlois im Rahmen eines Praxistages einen Weiden-Tunnel. Das hierfür benötigte Pflanzenmaterial wurde zuvor in der Umgebung geschnitten und kann nun Wurzeln schlagen. Auch die neue Sandspiellandschaft wurde von Mitarbeitern der Stadtgemeinde Stockerau mit selbst geschnittenen Palisaden aus der Stockerauer Au eingefasst. Die Anvertrauten der Behindertenhilfe aus Oberrohrbach verpassten den Kletterstanden einen bunten Anstrich und Unternehmer aus der Region stellten Baumaterialien gratis oder zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.Ob der neue Erlebnisraum in Stockerau gefällt, wurde gleich bei der Eröffnung getestet. Denn zahlreiche Schulkinder waren eingeladen, um den neuen "Kiwanis Jubiläumspark Aubrücke" einem Härtetest zu unterziehen. Das fröhliche Lachen und Jubeln ließ dabei nur einen Schluss zu.Auch Bürgermeister Laab zeigte sich begeistert. Nicht nur vom neuen Park, sondern auch vom Engagement des Kiwanis Club. "Das ist eine wichtige Organisation, die schnell reagieren kann, wenn Hilfe notwendig ist. Als Gemeinde ist das nicht immer sofort möglich, darum sind die Kiwanier in Stockerau unverzichtbar."Um helfen zu können, muss man jedoch auch wissen, wenn jemand Hilfe braucht. "Bitte traut euch, sagt uns Bescheid, meldet euch bei uns", bat Kiwanier Wolf Frank, der das Eröffnungsfest als Moderator begleitete.