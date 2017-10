Nur das Beste kommt in den Topf

12.10.2017, 17:42 Uhr

Landesklinikum Korneuburg-Stockerau setzt auf beste heimische Lebensmittel.

BEZIRK KORNEUBURG. Lebensmittel aus der Region stehen für Qualität, Genuss und Sicherheit. die Produkte unserer Bäuerinnen und Bauern werden schonend und naturnah produziert und haben auch wenige Transport-Kilometer am Buckel. Die NÖ Landes- und Universitätskliniken gehen mit gutem Beispiel voran und legen Wert auf eine regionale Versorgung in der Krankenhausküche, ganz besonders auch im Klinikum Korneuburg-Stockerau."Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten steht an erster Stelle. Neben optimaler medizinischer und pflegerischer Kompetenz, gewährleisten unsere Kliniken gesunde Ernährung auf ganzer Linie. Es freut mich ganz besonders, dass man in Korneuburg-Stockerau auf Lebensmittel aus der Region setzt", zeigt sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf begeisetert.

Regionalität in den Kliniken

"Wir wissen die einzigartige Qualität und die nachhaltige Produktionsweise unserer Bauern zu schätzen und sind uns daher sicher, mit den regionalen Qualitätsprodukten die beste Wahl für unsere Patienten zu treffen", sind sich die beiden Küchenleiter Karl Wolf (Korneuburg) und Wolfgang Zeman (Stockerau) einig.Im Klinikum Stockerau werden zum Beispiel pro Jahr 16.000 Kilogramm Erdäfeln des Biohofladens Böhm aus Leitzersdorf verarbeitet. Brot und Gebäck im Klinikum Korneuburg – 8.415 Laib Brot und 29.775 Semmeln jährlich – werden von der Bäckerei Berthold aus Seitzersdorf-Wolfpassing täglich frisch gebacken und geliefert. Das schmeckt den Patienten und hilft der regionalen Wirtschaft.