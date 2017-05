Porträts, Stillleben und stimmungsvolle Cornwall-Landschaften von Siegfried Charoux im LANGENZERSDORF MUSEUM

02.05.2017, 14:39 Uhr

Dass der Bildhauer Siegfried Charoux (1896-1967) auch auf dem Gebiet der Malerei Hervorragendes zu leisten imstande war, möchte die Ausstellung mit einer Auswahl seiner Landschaften, Stillleben, Porträts und Studien zur menschlichen Figur belegen.

Die Exponate stammen großteils aus Charoux‘ künstlerischem Nachlass, der der Marktgemeinde Langenzersdorf von seiner Witwe Margarethe (1895-1985) übereignet worden war. Zum Vergleich werden die malerischen Arbeiten in der Ausstellung mit bildhauerischen Gegenstücken konfrontiert.Gemeinsam mit seiner Frau Margarethe, die einer jüdischen Kaufmannsfamilie entstammte, hatte Charoux im Jahr 1935 Österreich aus politischen Gründen Richtung London verlassen und sich in Großbritannien eine neue Existenz aufgebaut. Für Urlaube und Denkmalsaufträge kam Charoux jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder nach Österreich zurück.Dr. Helmuth Schwarzjirg begrüßte die BesucherInnen und Ehrengäste, Museumsleiter Mag. Gregor-Anatol Bockstefl, Kurator der Ausstellung, sprach zum Ausstellungskonzept und zu Leben und Werk von Siegfried Charoux. Er widmete die Ausstellung Margarethe Charoux, die durch ihre großzügige Schenkung und die Zurverfügungstellung von einem beträchtlichen Geldbetrag für den im Jahr 1982 eröffneten Museumszubau die Werke ihres Mannes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und dem Andenken bewahrt hat. Kulturreferentin GGR Ingeborg Treitl eröffnete die Ausstellung und dankte den damaligen und heutigen Verantwortlichen des Museums für ihr Engagement.Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgten Agnes Zehetner (Flöte), Ulrike Schöberl (Oboe) und Angela Kail (Violoncello) vor den Musikerbildern von Siegfried Charoux, der klassische Musik sehr liebte und das Thema der Musik in Plastik und Malerei übersetzte.Insbesondere die Stillleben und stimmungsvollen Cornwall-Landschaften, die sich durch satte Farbigkeit und reizvolle farbliche Kontraste auszeichnen, fanden beim zahlreich erschienen Publikum großen Anklang.Die Ausstellung steht unter dem Ehrenschutz von Bürgermeister Mag. Andreas Arbesser und wird durch das Land Niederösterreich gefördert.Ausstellungsdauer: 29. April - 15. Oktober 2017Öffnungszeiten:Samstag, Sonntag, Feiertag 14:00 - 18:00 Uhr (Kassaschluss 17:30 Uhr) und nach Vereinbarung: Tel. +43 2244 3718, www.lemu.at