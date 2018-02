Roland Lenz ist der "freundlichste Briefträger"

16.02.2018, 18:25 Uhr

Sonja Gusek will "ihrem" neuen Briefträger danke sagen!

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Dass Roland Lenz ein ganz außergewöhnlicher Briefträger ist, steht für Sonja Guseck außer Zweifel. Sie arbeitet am Empfangsschalter einer Arztpraxis am Korneuburger Hauptplatz und seit ein paar Monaten ist die tägliche Postlieferung zu einer wahren Freude geworden. "Bei Wind und Wetter bringt er uns täglich, sogar persönlich, die Post in den ersten Stock hinauf und dabei haben wir eine sehr alte und steile Treppe im Haus. Dabei ist er immer gut aufgelegt und hat einen humorvollen Reim für uns parat", erzählt Guseck. "Egal, wie stressig es gerade bei uns oder ihm gerade sein mag, er bringt immer Freude in unseren Alltag und entlockt uns ein fröhliches Lachen."Ihrem neuen Postler mit Leib und Seele will sie danke sagen und findet: "Er ist der netteste Briefträger von ganz Korneuburg.""Es ist der Mann von der Post, er kommt gern zu ihnen, bei Hitze und bei Frost" – nur einer Reime, die Lenz täglich aus dem Ärmel schüttelt. An ihm ist wahrlich ein Kabarettist verloren gegangen, ist Sonja Guseck überzeugt.

Auch die Bezirksblätter Korneuburg können sich diesem Lob nur anschließen. Auch wir wurden eine Zeit lang von Roland Lenz betreut, einen Besuch in unserer Redaktion ließ er sich da auch nicht oft entgehen. Und ein freundlicher Gruß und ein Lächeln, trifft man ihn auf der Straße, ist auch heute noch für Roland Lenz selbstverständlich.