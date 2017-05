Rußbach ist der Photovoltaik-Meister

05.05.2017, 20:09 Uhr

NÖ Photovolatik Liga 2017: Meister-Teller geht an Gemeinde Rußbach

RUSSBACH. Bei der sechsten Auflage der PV-Liga, die vom Land NÖ und der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu) mit Unterstützung der Netzbetreiber Ertex-Solar veranstaltet wird, waren Weissenbach an der Triesting (Bezirk Baden) und die Stadt St. Pölten die großen Gewinner. Neben dem Landesmeister und dem "Sonnenmeister" wurde auch wieder der Bezirksmeister ermittelt. Rußbach holte sich im Bezirk Korneuburg den Titel.

Sonnenkraft im Bezirk

Regionale Unterschiede

NÖ Photovoltaik Liga 2017 – die Bezirks Top 5

Im Bezirk Korneuburg gibt es insgesamt 1.420 Photovoltaik-Anlagen. 46 davon stehen in der Gemeinde Rußbach. Zum Bezirksmeister wurde diese gekürt, weil sie mit knapp 70 Watt pro Einwohner den größten Zuwachs an eingefangener Sonnenenergie verzeichnen konnte.Während die meisten PV-Anlagen in der Stadt Stockerau (153) zu finden sind, bildet Stetteldorf am Wagram (18) das Schlusslicht.Bei der Verteilung der Photovoltaik-Anlagen gibt es in Niederösterreich große regionale Unterschiede. "Im Westen ist die Photovoltaik-Leistung pro Kopf wesentlich höher. So ist sie in der Hauptregion Waldviertel 2,4 mal so hoch wie in der Hauptregion Industrieviertel. Alle PV-Anlagen in Niederösterreich versorgen pro Jahr ungefähr 74.100 Haushalte mit Ökostrom", erklärt eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger.1. Rußbach: 46 Anlagen, Zuwachs 69,68 Watt/Einwohner2. Hausleiten: 104 Anlagen, Zuwachs 58,06 Watt/Einwohner3. Hagenbrunn: 60 Anlagen, Zuwachs 34,79 Watt/Einwohner4. Harmannsdorf: 74 Anlagen, Zuwachs 25,33 Watt/Einwohner5. Niederhollabrunn: 60 Anlagen, Zuwachs 24,31 Watt/Einwohner