S1-Tunnel: Sperren wegen Reinigung und Wartung

21.09.2018, 13:44 Uhr

Tunnel Tradenberg, Stetten und Kreuzenstein im September und Oktober gesperrt.

BEZIRK KORNEUBURG. Damit die Verkehrssicherheit auf der Strecke A5 Süd und S1 West auch im Herbst und in der kommenden Winterzeit gewährleistet werden kann, stehen wieder Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf dem Programm. Von 24. September bis 12. Oktober werden daher die Tunnelkette Tradenberg, Stetten und Kreuzenstein sowie der Tunnel Eibensbrunn auf den Winter vorbereitet."Um die Verkehrsteilnehmer möglichst wenig zu beeinträchtigen, arbeiten wir in der Nacht. Behinderungen, wie Zu- und Abfahrtssperren oder Fahrbahneinengungen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen werden so kurz wie nötig gehalten", bekräftigt Peter Pelz, Geschäftsführer der Bonaventura Straßenerrichtungs-GmbH. Auf Grund der sicherheitstechnischen Maßnahmen wird es in beide Fahrtrichtungen vorübergehend zu Spursperren kommen.

Tunnel- und Wartungsarbeiten auf einen Blick

Hinweise vor Ort

In den Tunnel Tradenberg und Stetten wird von 24. bis 28. September sowie von 8. bis 12. Oktober 2018 gearbeitet, jeweils von 20 bis 05 Uhr.Von 1. bis 5. Oktober 2018 wird der Kreuzenstein-Tunnel von 20 bis 05 Uhr gewartet.Der Tunnel Eibesbrunn ist am 12. Oktober, 20 - 05 Uhr, an der Reihe.Da die Arbeiten nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden können, kann es zu zeitlichen Änderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden aber durch ausreichende Beschilderung informiert. Aktuelle Behinderungen werden im Verkehrsfunk durchgegeben.