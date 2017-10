Am Sonntag, dem 22. Oktober findet in der Kirche in Oberrohrbach eine Sondermesse mit dem Ensemble: "Vokal-Harmonie", dem Beginn um 18:30 statt.

Der Chor singt die "Katschtaler Messe" von Liesertaler Komponisten und Liedersammler Hans Pleschberger. An der Orgel wird in bewährter Weise Maria Brenninger konzertieren!