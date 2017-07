26.07.2017, 13:40 Uhr

Ein genussvolles Erlebnis in den Weinbergen von Stetten.

STETTEN. Wer die "Tafeln im Weinviertel"-Events einmal besucht hat, der kommt so schnell nicht mehr davon los. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass es bei "Tafeln zwischen den Reben" in Mitten der Stettner Weinberger, das heuer bereits zum sechsten Mal stattfand, den einen oder anderen Wiederholungstäter gab. Perfekt organisiert vom Weinviertel Tourismus, konnten die über 100 Besucher nicht nur die schöne Aussicht genießen – die zu später Stunde von der untergehenden Sonne in ein magisches Licht getaucht wurde, sondern auch kulinarische Schmankerl aus der Region. So sorgte für die delikat gefüllten Teller das Team vom Gasthaus Schweinberger mit Stefan, Thomas und Jürgen Schweinberger. Dass auch keine Kehle trocken bleibt, darum kümmerten sich die Winzer Sebastian Jatschka und Roman Pfaffl, die zu jedem Gang den perfekt mundenden Wein kredenzten.